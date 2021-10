Supporteur officiel de Paris 2024, Sodexo Live! assurera la restauration au Village des athlètes

Paris, le 18 octobre 2021 – Sodexo devient Supporteur Officiel de Paris 2024 aux côtés de sa filiale dédiée Sodexo Live! qui s’est vu confier la restauration au Village des athlètes. Pendant cinq semaines, Sodexo Live! mobilisera plus de 1 000 collaborateurs par jour sur le Village et proposera jusqu’à 40 000 prestations quotidiennes pour les 14 850 athlètes des 206 délégations olympiques et 182 délégations paralympiques.

Partenaire des plus grands événements sportifs, Sodexo Live! mettra son savoir-faire au service des 14 850 athlètes olympiques et paralympiques, avec trois objectifs principaux :

Participer à la performance des athlètes en proposant une alimentation adaptée aux exigences du sport de haut niveau.

Offrir aux athlètes une expérience mémorable à la hauteur de ce moment unique en s'associant à trois Chefs talentueux et emblématiques (Akrame Benallal, Amandine Chaignot et Alexandre Mazzia).

et Alexandre Mazzia).

Contribuer à l'ambition environnementale et sociale de Paris 2024.

Sodexo Live! assurera également la restauration grand public sur une quinzaine de sites de compétition de Paris 2024.





Pour Nathalie Bellon-Szabo, Directrice Générale Monde de Sodexo Live! : « C’est une immense fierté pour Sodexo Live! de participer activement à cet événement exceptionnel pour Paris et pour la France. Toutes les équipes de Sodexo Live! sont d’ores et déjà mobilisées pour créer une expérience unique et inoubliable pour les athlètes olympiques et paralympiques.

Nos engagements en matière de progrès social et environnemental nous permettront de relever, aux côtés de Paris 2024, le défi de Jeux à impact positif. »





Pour Tony Estanguet, Président de Paris 2024 : « Je suis ravi que le groupe Sodexo rejoigne l’aventure des Jeux de Paris 2024. Avec Sodexo Live!, nous avons fait le choix de l’expertise pour proposer un service de restauration optimal aux athlètes. Pour ces derniers, l’expérience des Jeux c’est aussi ce qui se trouve dans leur assiette. Bien manger est essentiel pour être performant bien sûr, c’est également synonyme de plaisir à se retrouver et à échanger autour d’un repas. Nous partageons avec le Groupe Sodexo, très engagé sur les problématiques RSE, la même volonté

de proposer des Jeux responsables sur le plan environnemental et social. Et cela commence

dans l’assiette, par le choix des produits ou le recrutement du personnel de restauration. »





Une restauration adaptée aux exigences du sport de haut niveau pour contribuer à la performance des athlètes



Les équipes de Sodexo Live! capitaliseront sur leur savoir-faire et leur expertise unique en matière de diététique sportive pour répondre aux spécificités et aux exigences nutritionnelles des sportifs de haut niveau. Les menus seront élaborés en collaboration avec des nutritionnistes spécialisés du sport et avec la participation de deux membres de la Commission des Athlètes de Paris 2024 : Hélène Defrance, médaillée de bronze aux JO 2016 en voile, aujourd’hui conseillère en nutrition et performance et Stéphane Diagana sensible au sujet santé bien-être, champion du monde d’athlétisme au 400m haies.

Une cuisine inventive et plurielle, incarnée par trois Chefs emblématiques, pour offrir une expérience inoubliable aux athlètes

Afin d’incarner l’excellence de la gastronomie française et de proposer une cuisine inventive, gourmande et plurielle, Sodexo Live! s’associe avec trois chefs talentueux et complémentaires.

Pleinement engagés dans l’aventure Paris 2024, Akrame Benallal, Amandine Chaignot et Alexandre Mazzia seront parmi les chefs qui apporteront leur créativité, leur personnalité et leur exigence pour imaginer une offre de restauration qui allie exigences du sport de haut niveau et plaisirs des sens.

Une ambition partagée avec Paris 2024 pour organiser des Jeux à impact positif

Sodexo Live! participera activement à l’ambition de Paris 2024 d’encourager le développement d’une économie solidaire, sociale et respectueuse de l’environnement avec des engagements concrets :

L’optimisation des infrastructures utilisées par Sodexo en limitant la création d’équipements temporaires et en capitalisant sur des structures déjà existantes, telles que la plateforme logistique Ile de France de Sodexo, par exemple.

La conception d'un modèle de Restauration Durable à chaque étape de l'offre de restauration : de la politique d'achats responsables et de proximité, aux choix de production, en passant par la lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore l'élimination des emballages plastiques.

en passant par la lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore l’élimination des emballages plastiques.

Le recrutement d'au moins 15% de personnes en situation de handicap, éloignées de l'emploi ou encore issues des zones prioritaires.

À propos de Sodexo Live!

Sodexo Live! assure dans le monde une activité de gestion de sites de prestige, culturels et sportifs, et de grands évènements. Avec 40 000 collaborateurs et 500 sites à travers le monde, nous proposons à nos clients une collection de services sur mesure de restauration, de commercialisation, d’organisation d’événements et contribuons à transformer l’expérience de nos consommateurs en souvenirs inoubliables. Partenaires stratégique et responsable, nous nous engageons pour révéler le plein potentiel de nos clients tout en favorisant l’écosystème local.

Sodexo Live! contribue au succès d’événements prestigieux tels que Royal Ascot, le Super Bowl, le Tour de France, Roland Garros, la Coupe du Monde de Rugby ou les Jeux Olympiques 2024 et fait briller des lieux exceptionnels comme les Restaurants de la Tour Eiffel, le Hard Rock Stadium, les Bateaux Parisiens, les Yachts de Paris ainsi que la Royal Academy of Arts à Londres ou encore El Museo del Prado à Madrid et le Hollywood Bowl à Los Angeles. Plus d’informations sur www.sodexo.com .

Paris 2024

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la Ville de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique incomparable. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement de 206 et 182 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les impacts.

Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est administré par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville de Paris, l’État, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine Saint-Denis, représentants des collectivités locales concernées par les Jeux, de la société civile et des partenaire sociaux.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 64 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 420 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Plus d’informations sur www.sodexo.com .

Chiffres clés

19,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2019-2020

420 000 employés au 31 août 2020

Premier employeur privé basé en France dans le monde entier

64 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

11,4 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 7 octobre 2021)

