Superstitions en Bourse 9/10 : l’anomalie du Super Bowl

Le Super Bowl passionne les fans de football américain et... les investisseurs.

Le vainqueur de la grande finale de football américain exercerait une influence sur les investisseurs à Wall Street.

Le 12 février 2023, les amateurs de football américain seront, à n’en pas douter, au State Farm Stadium à Glendale (Arizona) ou devant leur poste de télévision pour ne rien rater de la finale qui opposera les champions des deux ligues nationales (la NFC et l’AFC).

Le Super Bowl, c’est son nom, est en effet l’événement sportif incontournable aux États-Unis. Pour sa dernière édition, il a séduit 112,3 millions de téléspectateurs.

Pouvoir prédictif

Mais dans le public qui assistera à ce show de la démesure, il n’y aura pas seulement des fans, mais aussi des investisseurs. La raison ? Elle défie les lois du bon sens : l’issue de la finale aurait une valeur prédictive pour l’orientation des marchés américains ! Si la victoire revient à une équipe de la NFC, Wall Street est appelé à progresser dans l’année. À l’inverse, si elle revient à une équipe de l’AFC, une baisse des cours est à craindre.

Cette corrélation, mise en avant en 1978 par Leonard Koppett, journaliste au New York Times, pourrait faire sourire, mais elle s’est révélée exacte à 80%. Au point que ce lien de causalité a fait l’objet de nombreuses études. À commencer par celle de Krueger et Kennedy en 1990 (An examination of the Super Bowl Stock Market predictor). Mais d’autres travaux ultérieurs ont mis à mal ce «pouvoir prédictif».

Influence économique

