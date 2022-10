Superstitions 1/10 : l’année est à l’image de la première séance

La performance de la première séance du mois de janvier préfigure l’année entière. (© Fotolia)

Pour prévoir la tendance de l’année, il suffit de regarder les premiers pas du marché.

L’année nouvelle sera-t-elle positive ou négative pour les marchés d'actions ?

Pour tenter de répondre à cette question qui taraude chaque investisseur, il se trouve une doctrine qui a le mérite de la simplicité : la performance de la première séance du mois de janvier préfigure l’année entière. Si la Bourse de Paris progresse le 2, 3 ou 4 janvier, l’année sera profitable. À l’inverse, si elle baisse, il ne faut rien en attendre.

Corrélation positive

Vous en doutez ? Sur dix ans, de 2000 à 2009, période pour le moins mouvementée, la corrélation a été parfaite. L’année 2001 débute sur un recul de 2,2%, elle sera perdante de 22%. 2003 démarre en trombe avec un acquis de 2,3%, elle sera gagnante de 16,1%, etc. (tableau ci-dessous). Hélas, sur une plus longue période, la corrélation tend à s’atténuer.

Néanmoins, de 1998 à 2021, la première séance a donné la tendance dans les trois quarts des cas (18 fois sur 24), un score à faire pâlir de jalousie tout prévisionniste.

Comme va janvier

Cette théorie a été conçue en 1972 par Yale Hirsch, créateur du célébrissime almanach du trader aux États-Unis, qui a donné naissance à l’adage : As january goes, so go the year («Comme va janvier, va l’année»). Par la suite, pour améliorer ses résultats, ce gourou a bâti un autre concept, le système d’alerte précoce.

Pour prédire la