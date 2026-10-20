Super Micro relève fortement ses prévisions grâce à la demande en serveurs d'IA

Super Micro Computer a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge brute pour son premier trimestre fiscal, porté par la forte demande en infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Le fabricant américain de serveurs anticipe désormais des revenus compris entre 18,5 et 19,5 milliards de dollars, contre une précédente fourchette de 14,5 à 15,5 milliards et un consensus de 15,23 milliards. Cette annonce a fait bondir son action de plus de 13% après la clôture de Wall Street.

Le groupe prévoit parallèlement une marge brute comprise entre 12% et 12,5%, contre 10,4% à 10,8% auparavant et 10,15% attendu par les analystes. Cette amélioration s'explique principalement par une répartition plus favorable des ventes entre clients et catégories de produits. Super Micro bénéficie de l'accélération des investissements des géants technologiques dans les centres de données, les quatre principaux fournisseurs mondiaux de services cloud devant consacrer ensemble plus de 700 milliards de dollars aux infrastructures d'intelligence artificielle cette année.