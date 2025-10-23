Super Micro réduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre en raison de retards de livraison

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout de détails aux paragraphes 4-5, contexte aux paragraphes 7-10)

Super Micro Computer SMCI.O a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre jeudi, invoquant un changement dans les calendriers de livraison des clients pour les grands contrats d'intelligence artificielle.

Les actions de la société ont baissé de près de 3 % dans les échanges du matin. L'action a augmenté d'environ 72 % depuis le début de l'année.

Le fabricant de serveurs d'intelligence artificielle a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2026 soit de 5 milliards de dollars, alors qu'il prévoyait auparavant entre 6 et 7 milliards de dollars.

Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 6,52 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, selon les données compilées par LSEG.

Super Micro a toutefois réitéré sa prévision de chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2026 d'au moins 33 milliards de dollars, grâce à ce qu'elle a décrit comme une "demande robuste" pour ses solutions d'IA.

La société a déclaré qu'elle avait obtenu de nouvelles affaires de plus de 12 milliards de dollars avec une livraison demandée au deuxième trimestre de l'exercice 2026.

La demande insatiable de serveurs qui fournissent la puissance de calcul nécessaire pour faire fonctionner des services tels que ChatGPT a transformé des entreprises telles que Super Micro et Dell DELL.N en grands gagnants du boom de l'IA générative.

Les grandes entreprises technologiques, dont Alphabet

GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O , Meta META.O , Microsoft

MSFT.O et CoreWeave CRWV.O , sont en passe de dépenser 400 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année, selon les estimations de Morgan Stanley.

En août, Super Micro a signalé des faiblesses dans le contrôle interne de ses rapports financiers. La société a déclaré dans un document réglementaire que les problèmes non résolus pourraient "affecter négativement" sa capacité à présenter des résultats d'exploitation en temps voulu et de manière précise.