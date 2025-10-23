 Aller au contenu principal
Super Micro réduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Super Micro Computer SMCI.O a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre jeudi, citant un changement dans les calendriers de livraison des clients pour les grands contrats d'intelligence artificielle.

Les actions de la société ont baissé de près de 2 % dans les échanges volatils avant la mise sur le marché.

Le fabricant de serveurs d'intelligence artificielle a déclaré qu'il s'attendait désormais à un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars au premier trimestre, alors qu'il prévoyait auparavant un chiffre d'affaires compris entre 6 et 7 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à ce que l'entreprise enregistre un chiffre d'affaires de 6,52 milliards de dollars au premier trimestre, selon les données compilées par LSEG.

