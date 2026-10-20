Super Micro prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Super Micro Computer SMCI.O a annoncé mardi qu’il s’attendait à un chiffre d’affaires préliminaire du premier trimestre supérieur aux estimations, grâce à la demande en plateformes d’intelligence artificielle.

Le fabricant de serveurs prévoit un chiffre d'affaires préliminaire compris entre 18,5 et 19,5 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 15,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.