 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Super Micro prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 22:39

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Super Micro Computer SMCI.O a annoncé mardi qu’il s’attendait à un chiffre d’affaires préliminaire du premier trimestre supérieur aux estimations, grâce à la demande en plateformes d’intelligence artificielle.

Le fabricant de serveurs prévoit un chiffre d'affaires préliminaire compris entre 18,5 et 19,5 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 15,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

SUPER MICRO
32,4700 USD NASDAQ +1,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,18 0,00%
CAC 40
7 838,49 -0,38%
NANOBIOTIX
21,2 +12,47%
GENFIT
9 +8,30%
TOTALENERGIES
79,94 -0,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank