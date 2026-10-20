Super Micro enregistre une forte hausse de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à l'essor des serveurs dédiés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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Super Micro Computer SMCI.O a déclaré mardi qu'il s'attendait à un chiffre d'affaires trimestriel et à une marge bénéficiaire bien supérieurs aux estimations de Wall Street, le fabricant de serveurs bénéficiant d'une demande incessante en centres de données dédiés à l'IA, ce qui a fait grimper son cours de 11,3 % en séance après la clôture.

Ses concurrents Dell DELL.N et HPE HPE.N ont progressé de 3 , 5 % à 4,9 %. Nvidia NVDA.O , le géant des puces d’IA, a gagné 1,5 %.

La course des géants de la tech pour développer leurs centres de données a fait de sociétés telles que Super Micro l’un des principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA. Les quatre principales entreprises de cloud computing, un groupe qui comprend Microsoft, Google et Amazon, devraient dépenser plus de 700 milliards de dollars en infrastructures d’IA cette année.

Cela se reflète dans les résultats de Super Micro.

Le fabricant de serveurs table sur un chiffre d’affaires compris entre 18,5 et 19,5 milliards de dollars au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 15,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Ces prévisions sont également bien supérieures aux prévisions de chiffre d’affaires précédentes de la société, qui s’échelonnaient entre 14,5 et 15,5 milliards de dollars.

Super Micro table désormais également sur des marges brutes comprises entre 12 % et 12,5 %, contre une prévision antérieure de 10,4 % à 10,8 %, et supérieures à l’estimation des analystes de 10,15 %, principalement en raison de la composition de sa clientèle et de sa gamme de produits.