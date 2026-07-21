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Super Micro dépasse les 60 milliards de dollars de commandes grâce à la demande en serveurs d'IA
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 22:54

Super Micro Computer a annoncé avoir enregistré plus de 60 milliards de dollars de commandes au cours de son quatrième trimestre, porté par la forte demande pour ses serveurs d'intelligence artificielle de nouvelle génération. Cette performance a été saluée par les investisseurs, l'action du groupe progressant de 15% dans les échanges après la clôture de Wall Street.

La société bénéficie de l'accélération des investissements des grands groupes technologiques et des fournisseurs de services cloud, qui renforcent leurs capacités de calcul pour répondre à la croissance des applications d'intelligence artificielle et des grands modèles de langage. Cette dynamique soutient la demande pour les infrastructures de centres de données les plus performantes.

Super Micro a également relevé de manière significative sa prévision de marge brute ajustée pour le trimestre clos le 30 juin, désormais attendue entre 15% et 17%, contre 8,2% à 8,4% auparavant. Le groupe attribue cette amélioration à un mix de produits et de clients plus favorable, marqué par le succès de ses solutions les plus avancées dédiées à l'intelligence artificielle.

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