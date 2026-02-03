Super Micro Computer revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles

Super Micro Computer SMCI.O a relevé mardi ses prévisions de revenus annuels, anticipant que la demande robuste pour ses serveurs optimisés pour l'IA se maintiendrait alors que les entreprises augmentent la capacité de leurs centres de données.

L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires d'au moins 40 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une projection antérieure de 36 milliards de dollars.