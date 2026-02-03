 Aller au contenu principal
Super Micro Computer revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Super Micro Computer SMCI.O a relevé mardi ses prévisions de revenus annuels, anticipant que la demande robuste pour ses serveurs optimisés pour l'IA se maintiendrait alors que les entreprises augmentent la capacité de leurs centres de données.

L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires d'au moins 40 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une projection antérieure de 36 milliards de dollars.

