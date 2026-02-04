Super Micro Computer relève ses prévisions de recettes annuelles en raison de la forte demande pour ses serveurs

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4 et 5, et d'un commentaire du directeur général au paragraphe 9) par Juby Babu

Super Micro Computer SMCI.O a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel mardi, anticipant une demande soutenue pour ses serveurs optimisés pour l'IA alors que les entreprises augmentent la capacité de leurs centres de données.

Les actions de la société basée à San Jose, en Californie, ont augmenté de plus de 5 % dans les échanges prolongés.

Le fabricant de serveurs s'est imposé comme l'un des principaux bénéficiaires du boom de l'intelligence artificielle générative, travaillant en étroite collaboration avec des concepteurs de puces tels que Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O pour mettre rapidement des serveurs sur le marché.

" La croissance de Super Micro est liée à son importance en tant qu'intégrateur pour les grands clients du cloud et de l'IA, a déclaré Gadjo Sevilla, analyste technologique chez Emarketer.

Sevilla a ajouté qu'en s'assurant des engagements à long terme et en alignant les stocks sur leurs calendriers de déploiement, l'entreprise s'assure que la demande est satisfaite avant la production et minimise la volatilité.

Sa capacité à fournir rapidement des systèmes entièrement intégrés dotés des derniers GPU de Nvidia a été déterminante pour son succès.

L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires d'au moins 40 milliards de dollars pour l'année fiscale 2026, alors qu'elle tablait auparavant sur 36 milliards de dollars.

"Les commandes restent fortes de la part des grands centres de données mondiaux et des entreprises clientes", a déclaré le directeur financier David Weigand lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Malgré les pressions à court terme sur les marges dues aux tarifs douaniens, aux coûts des installations et aux pénuries de composants, la stratégie d'entreprise de Super Micro, les améliorations opérationnelles et la croissance de la solution Datacenter Building Block soutiendront l'expansion des marges au fil du temps, a déclaré Charles Liang, directeur général.

L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 12,68 milliards de dollars pour le deuxième trimestre clos le 31 décembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 10,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires comprenait environ 1,5 milliard de dollars de livraisons retardées au premier trimestre en raison de l'état de préparation des clients.

Pour le troisième trimestre, Super Micro prévoit un chiffre d'affaires d'environ 12,3 milliards de dollars, également supérieur à l'estimation de 10,17 milliards de dollars.