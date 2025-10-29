 Aller au contenu principal
Super Micro Computer progresse grâce à l'expansion du marché fédéral américain
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions du fabricant de serveurs d'intelligence artificielle Super Micro Computer SMCI.O augmentent de 3 % pour atteindre 53,94 $

** La société lance Super Micro Federal LLC pour accélérer son expansion sur le marché fédéral américain

** La nouvelle filiale utilisera les services Data Center Building Block de SMCI pour déployer des systèmes d'intelligence artificielle

** La note moyenne de 20 analystes est "hold", leur PT médian est de 48 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, SMCI a progressé de 71,8 % cette année

SUPER MICRO
53,6700 USD NASDAQ +2,50%
