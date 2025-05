Super Micro Computer : les objectifs déçoivent

(AOF) - Le spécialiste des serveurs et des solutions de stockages pour les centres de données, Super Micro Computer, est attendu dans le rouge en raison de perspectives décevantes. Au troisième trimestre, clos fin mars, la société a généré un bénéfice net de 109 millions de dollars contre 402 millions de dollars, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 31 cents contre 66 cents au premier trimestre 2024. Les revenus ont progressé de 19,5% à 4,60 milliards de dollars.

Au quatrième trimestre, la firme technologique anticipe un bénéfice par action ajusté entre 40 et 50 cents et un chiffre d'affaires entre 5,6 et 6,4 milliards de dollars. Wall Street vise respectivement 66 cents et 6,65 milliards de dollars.

Pour l'exercice 2025, la société prévoit désormais des revenus entre 21,8 et 22,6 milliards de dollars contre de 23,5 à 25 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS