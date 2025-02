Super Micro Computer évite la radiation du Nasdaq

(AOF) - Le spécialiste des serveurs et des solutions de stockages pour les centres de données, Super Micro Computer a respecté un délai fixé par le Nasdaq pour soumettre des documents réglementaires en retard afin d'éviter la radiation de la cote. Il a déposé auprès de la SEC son rapport annuel pour l'exercice clos le 30 juin 2024 et ses rapports trimestriels pour le premier trimestre de l'exercice 2025, clos le 30 septembre 2024, et le deuxième trimestre de l'exercice 2025, clos le 31 décembre 2024. L'action Super Micro Computer est attendue en forte hausse.

"La société est désormais à jour de ses obligations en matière d'informations financières auprès de la SEC", indique-t-elle. "Il n'y a pas eu de retraitement des états financiers précédemment déposés. La société a reçu une communication du Nasdaq indiquant (...) que l'affaire est désormais close".

