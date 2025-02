Super Micro Computer devrait fortement progresser

(AOF) - Le spécialiste des serveurs et des solutions de stockages pour les centres de données, Super Micro Computer. Au deuxième trimestre, clos fin décembre, il anticipé un bénéfice net entre 50 et 52 cents par action. Il est attendu entre 58 et 60 cents en données ajustées, soit une croissance de 5% en milieu de fourchette. Dans le même temps, les revenus sont prévus entre 5,6 et 5,7 milliards de dollars, soit une croissance de 54%.

Sur le trimestre en cours, Super Micro Computer cible un bénéfice par action ajusté situé entre 46 et 62 cents pour des ventes entre 5 et 6 milliards de dollars.

Ses revenus sont attendus entre 23,5 et 25 milliards de dollars en 2025 et à 40 milliards de dollars en 2026.

Enfin, la firme a déclaré qu'elle pensait pouvoir respecter le délai fixé par le Nasdaq pour le dépôt des résultats financiers audités, précise Bloomberg.

Fin 2024, la société a reçu des citations à comparaître du ministère de la Justice et de la SEC pour obtenir certains documents à la suite de la publication d'allégations dans un rapport de vendeurs à découvert publié en août 2024. La société précise qu'elle coopère pour fournir ces documents aux autorités.

AOF - EN SAVOIR PLUS