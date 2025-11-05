 Aller au contenu principal
Super Micro Computer dévoile une publication globalement décevante
information fournie par AOF 05/11/2025 à 12:07

(AOF) - Le spécialiste des serveurs et des solutions de stockages pour les centres de données, Super Micro Computer, est attendu en recul en raison d'un bénéfice par action décevant. Au premier trimestre, clos fin septembre, la société a généré un bénéfice net de 168,3 millions de dollars, contre 424,3 millions de dollars, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 35 cents, contre 73 cents au premier trimestre 2024 et un consensus de 37 cents. Les revenus ont reculé de 15,5%, à 5,02 milliards de dollars, sachant que le marché visait 5,83 milliards de dollars.

Sur le trimestre en cours, la firme technologique anticipe un bénéfice par action ajusté entre 46 et 54 cents et un chiffre d'affaires entre 10 et 11 milliards de dollars. Wall Street vise respectivement 61 cents et 7,94 milliards de dollars.

Pour l'exercice 2025, la société prévoit désormais des revenus d'au moins 36 milliards de dollars, contre plus de 33 milliards de dollars auparavant.

