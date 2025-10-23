 Aller au contenu principal
Super Micro chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de recettes pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du fabricant de serveurs d'intelligence artificielle Super Micro Computer SMCI.O chutent de 6,7 % à 49,01 $, après que la société ait réduit ses prévisions de revenus pour le premier trimestre

** La société s'attend maintenant à ce que les revenus du premier trimestre soient de 5 milliards de dollars, ce qui est inférieur à la prévision précédente qui était de 6 à 7 milliards de dollars

** Les analystes s'attendaient à ce que la société déclare un revenu de 6,52 milliards de dollars au premier trimestre - données compilées par LSEG

** La société cite un changement dans les calendriers de livraison des clients pour les grands contrats d'IA comme la raison de la réduction des prévisions de revenus, ajoutant qu'elle a reporté certains revenus prévus pour le T1 sur le T2

** SMCI n'a pas atteint les estimations de revenus au cours des quatre derniers trimestres

** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse d'environ 72 % depuis le début de l'année, ce qui est supérieur au gain de 23,1 % du S&P 500 Information Technology

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

