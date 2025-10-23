Super Micro chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de recettes pour le premier trimestre

23 octobre - ** Les actions du fabricant de serveurs d'intelligence artificielle Super Micro Computer SMCI.O chutent de 6,7 % à 49,01 $, après que la société ait réduit ses prévisions de revenus pour le premier trimestre

** La société s'attend maintenant à ce que les revenus du premier trimestre soient de 5 milliards de dollars, ce qui est inférieur à la prévision précédente qui était de 6 à 7 milliards de dollars

** Les analystes s'attendaient à ce que la société déclare un revenu de 6,52 milliards de dollars au premier trimestre - données compilées par LSEG

** La société cite un changement dans les calendriers de livraison des clients pour les grands contrats d'IA comme la raison de la réduction des prévisions de revenus, ajoutant qu'elle a reporté certains revenus prévus pour le T1 sur le T2

** SMCI n'a pas atteint les estimations de revenus au cours des quatre derniers trimestres

** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse d'environ 72 % depuis le début de l'année, ce qui est supérieur au gain de 23,1 % du S&P 500 Information Technology

