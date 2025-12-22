 Aller au contenu principal
La Chine impose des droits antisubventions sur des produits laitiers de l'UE
information fournie par AFP 22/12/2025 à 09:49

La Chine va appliquer des droits antisubventions "provisoires" sur "certains produits laitiers" importés de l'Union européenne ( AFP / THIERRY CHARLIER )

La Chine a annoncé lundi qu'elle va appliquer des droits antisubventions "provisoires" sur "certains produits laitiers" importés de l'Union européenne (UE), un nouveau front dans les différends commerciaux qui opposent les deux économies.

Ces droits s'échelonneront de 21,9% à 42,7% et entreront en vigueur mardi, a indiqué le ministère du Commerce.

Ils concernent toute une série de produits, notamment les fromages frais et transformés, les fromages bleus ainsi que certains laits et crèmes.

Les autorités chinoises avaient lancé cette enquête antisubventions en août 2024, officiellement à la suite d'une demande de l'Association laitière de Chine.

Elle intervenait au lendemain de l'annonce par l'UE de sa décision d'imposer des droits de douane élevés sur les véhicules électriques fabriqués en Chine et avait été largement perçue comme une mesure de rétorsion contre Bruxelles.

L'enquête chinoise doit s'achever en février 2026.

"Les autorités d'enquête ont établi de manière préliminaire que les produits laitiers concernés importés de l'Union européenne bénéficiaient de subventions, que l'industrie chinoise des produits laitiers subissait un préjudice substantiel, et qu'il existait un lien de causalité entre ces subventions et le préjudice constaté", a indiqué lundi le ministère chinois du Commerce.

Les mesures prises en conséquence prendront "la forme de consignations de droits compensatoires provisoires", a-t-il précisé.

La semaine dernière, la Chine avait annoncé imposer pour cinq ans des droits antidumping allant de 4,9% à 19,8% sur le porc et ses sous-produits importés de l'UE.

Entrés en vigueur le 17 décembre, ils s'échelonnent de 4,9% à 19,8%. Il s'agit d'une baisse par rapport aux droits provisoires de 15,6% à 62,4% qui avaient été imposés depuis septembre en attente de la conclusion de l'enquête dans ce dossier.

    Bah ! Les Chinois qui en ont les moyens achètent des produits laitiers EU sachant les scandales qui frappent régulièrement les produits chinois, par exemple le lait pour bébé trafiqué ayant entrainé des milliers d'intoxications graves et des décès. Le lait de vache n'est pas un produit habituel en Chine . Il est de toute façon plus cher que les produits locaux et acheté par une élite, comme les fromages.

