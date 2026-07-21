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Super Micro annonce que ses commandes du quatrième trimestre ont dépassé les 60 milliards de dollars
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 22:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Super Micro Computer SMCI.O a annoncé mardi avoir enregistré plus de 60 milliards de dollars de commandes au quatrième trimestre.

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