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Super Micro affiche des marges élevées et enregistre 60 milliards de dollars de commandes ; son action s'envole
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 23:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du paragraphe 1, ajout de précisions au paragraphe 4)

Super Micro Computer SMCI.O a annoncé mardi avoir enregistré plus de 60 milliards de dollars de nouvelles commandes au quatrième trimestre et s'attend désormais à ce que sa marge brute dépasse ses prévisions antérieures, ce qui a fait bondir son action de 17,5 % en séance prolongée.

Les entreprises spécialisées dans les infrastructures d’intelligence artificielle ont vu la demande s’accélérer, les entreprises technologiques et les fournisseurs de services cloud intensifiant leurs investissements dans les centres de données afin de prendre en charge les grands modèles linguistiques et d’autres applications d’IA.

Le fabricant de serveurs d’IA prévoit des marges brutes comprises entre 15 % et 17 % pour le trimestre clos le 30 juin, bien au-dessus de ses prévisions antérieures de 8,2 % à 8,4 %, « principalement en raison d’une composition favorable de la clientèle et de la gamme de produits ».

Le carnet de commandes de Super Micro a atteint des « niveaux records » à la fin de l’exercice 2026, a indiqué la société dans un communiqué préliminaire de résultats.

La société s'attend à un chiffre d'affaires trimestriel proche de la fourchette basse de ses prévisions, comprise entre 11 milliards et 12,5 milliards de dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 11,67 milliards de dollars.

La société devrait publier ses résultats trimestriels le 11 août.

Super Micro avait annoncé en juin son intention de lever 7 milliards de dollars par le biais d’une série d’opérations de financement par actions et liées aux actions, et d’utiliser ces fonds pour honorer des commandes d’une valeur d’environ 39 milliards de dollars portant sur ses serveurs d’IA de pointe, passées par plus de 20 clients.

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