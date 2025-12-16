 Aller au contenu principal
Sunrun se réjouit de son partenariat pluriannuel avec NRG Energy
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions de la société solaire Sunrun

RUN.O augmentent de 2,7 % à 17,81 $

** RUN annonce un partenariat pluriannuel avec NRG Energy

NRG.N pour développer le stockage sur batterie au Texas

** La directeur général de RUN, Mary Powell, déclare que le partenariat montre la force de la société dans la fourniture d'une infrastructure énergétique essentielle pour renforcer la résilience du réseau et le rendre plus abordable

** La collaboration vise à créer une centrale électrique virtuelle de 1 GW d'ici 2035, a déclaré Brad Bentley, vice-président exécutif de NRG

** En incluant les mouvements de la séance, le RUN est en hausse de 92,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NRG ENERGY
159,365 USD NYSE -0,37%
SUNRUN
17,3000 USD NASDAQ -0,29%
