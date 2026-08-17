Sunrun progresse grâce à un accord conclu avec Voltus visant à répondre aux besoins en électricité des hyperscalers spécialisés dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** L'action de la société solaire Sunrun RUN.O affiche une hausse de 2,6% à 10,45 dollars en pré-ouverture

** La société annonce qu'elle fournira de la capacité énergétique provenant d'une partie de ses systèmes solaires résidentiels avec stockage sur les marchés d'électricité PJM et MISO, dans le cadre d'un accord conclu avec Voltus

** Elle ajoute que le programme « Bring Your Own Capacity » (BYOC) de Voltus permet aux grands consommateurs d’électricité, tels que les hyperscalers spécialisés dans l’IA, d’apporter une capacité ferme et flexible pour soutenir l’interconnexion des centres de données et l’exploitation du réseau

** La société indique que les batteries domestiques et autres ressources énergétiques distribuées réduisent la demande en électricité lorsque les gestionnaires de réseau ont besoin de capacité supplémentaire

** La société précise que ce partenariat fait suite à une initiative distincte menée par Sunrun, Renew Home et Tesla visant à mobiliser 16,8 GW de capacité flexible à partir de ressources énergétiques distribuées

** À la clôture d'hier, l'action RUN affichait une baisse de 44,6% depuis le début de l'année