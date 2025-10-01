Sunrun progresse après que Jefferies a relevé son prix à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

1er octobre - ** Les actions de la société solaire Sunrun

RUN.O en hausse de ~15% à 19,85

** Jefferies relève la note de Sunrun de "hold" à "buy" en prévision d'une augmentation des liquidités en 2026

** L'objectif de prix est relevé de 11 à 21 dollars, en grande partie en raison de perspectives de croissance plus élevées dans les secteurs de l'énergie solaire et des batteries

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 21,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Jefferies estime que RUN peut se développer en tirant parti de la migration des liquidités et des ventes de prêts vers les contrats d'achat d'électricité et les contrats de location

** Nous pensons que RUN est le mieux positionné pour bénéficier d'une croissance de l'ordre de 10 % à 10 % en 2026, alors que le marché solaire résidentiel plus large se prépare à une baisse de 20 à 30 % d'une année sur l'autre " - Jefferies

** 14 des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 16 $, selon les données compilées par LSEG

**En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse d'environ113,3 % depuis le début de l'année