Sunrun progresse après que BMO a relevé sa note à "market perform" et augmenté ses prévisions de ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de la société solaire Sunrun

RUN.O ont augmenté de près de 5 % à environ 22 $ avant le marché

** BMO relève la note de "sous-performance" à "performance du marché" et augmente la prévision de 10 à 19 $

** La nouvelle prévision montre une baisse de 8,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que RUN pourrait atteindre un niveau de génération de trésorerie en 2026 qui lui permettrait d'envisager des rachats d'actions ou de commencer à verser un dividende, ce qui indiquerait une plus grande flexibilité financière et des rendements potentiels pour les actionnaires

** BMO reste prudent quant à la pertinence de la génération de liquidités de RUN pour soutenir son évaluation actuelle, malgré le changement de notation

** 14 courtiers sur 26 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 12 à "conserver"; leur estimation médiane est de 19 $ - données compilées par LSEG

** L'action est en hausse de 123,6 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture