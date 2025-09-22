SunPower progresse grâce à l'acquisition de Sunder Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions du fournisseur de services solaires résidentiels SunPower SPWR.O sont en hausse de ~2% à 1,6 $ avant le marché

** La société va acheter la société solaire Sunder Energy pour 40 millions de dollars en espèces et 10 millions d'actions

** SPWR s'attend à ce que l'acquisition augmente ses revenus de 74 millions de dollars, dont 18,5 millions de dollars seront générés chaque trimestre, à partir du 4ème trimestre

** "La fusion doublera le nombre d'États dans lesquels nous vendons, qui passera de 22 à 45, et multipliera notre présence dans les États clés de l'énergie solaire que sont la Californie, le Texas et la Floride", a déclaré T.J. Rodgers, directrice générale de SunPower

** La transaction devrait être conclue cette semaine

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 12 % depuis le début de l'année