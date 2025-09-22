 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 819,17
-0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SunPower progresse grâce à l'acquisition de Sunder Energy
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions du fournisseur de services solaires résidentiels SunPower SPWR.O sont en hausse de ~2% à 1,6 $ avant le marché

** La société va acheter la société solaire Sunder Energy pour 40 millions de dollars en espèces et 10 millions d'actions

** SPWR s'attend à ce que l'acquisition augmente ses revenus de 74 millions de dollars, dont 18,5 millions de dollars seront générés chaque trimestre, à partir du 4ème trimestre

** "La fusion doublera le nombre d'États dans lesquels nous vendons, qui passera de 22 à 45, et multipliera notre présence dans les États clés de l'énergie solaire que sont la Californie, le Texas et la Floride", a déclaré T.J. Rodgers, directrice générale de SunPower

** La transaction devrait être conclue cette semaine

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 12 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

COMPLETE SOLAR
1,6300 USD NASDAQ -9,70%
COMPLETE SOLAR
1,6700 USD NASDAQ +5,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank