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SunPower glisse après avoir annoncé la vente d'une dette convertible de 41 millions de dollars
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 15:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de la société solaire résidentielle SunPower SPWR.O ont baissé de 7,1 % dans les transactions de pré-marché à 1,05 $ après une augmentation de capital pour rembourser la dette ** La société SPWR, basée à Orem, dans l'Utah, déclare que a vendu à titre privé 41 millions de dollars de billets convertibles à 10 % échéant le 1er mai 2029

** Le prix de conversion de 1,64 $ est une prime de 45 % par rapport à la dernière vente de l'action à 1,13 $ mardi, ce qui signifie que ~25 millions d'actions peuvent être émises lors de la conversion

** La société utilisera le produit net de l'offre pour sa trésorerie et remboursera directement 18,75 millions de dollars de dettes

** D'autres investisseurs échangeront leurs obligations à 7 % contre des actions, ce qui représente 21,25 millions de dollars de dettes annulées, selon la société ** Le président-directeur général Thurman Rodgers a acheté pour 6 millions de dollars d'obligations convertibles, selon la déclaration à la SEC

** SPWR a ~126,7 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 140 millions de dollars

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action a baissé de 28% depuis le début de l'année

** Deux analystes considèrent l'action comme "achetée" avec des prévisions de 5,40 $ et 6 $, selon LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/04/2026 à 15:29:25.

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