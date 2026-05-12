SunPower en baisse après des prévisions de chiffre d'affaires décevantes pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** L'action du fournisseur de services solaires SunPower SPWR.O a chuté de 13% à 1 $

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 75 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation de 83,50 millions de dollars - données compilées par LSEG

** SPWR affiche un chiffre d'affaires de 72,8 millions de dollars au premier trimestre, contre une estimation de 77,5 millions de dollars

** “Nous avons enregistré une perte au premier trimestre 2026 en raison d'un chiffre d'affaires en baisse, combiné à une augmentation des dépenses en prévision de la croissance attendue au troisième trimestre 2026 – que nous continuons de croire possible”, a déclaré le directeur général T.J. Rodgers

** Compte tenu des fluctuations de la séance, SPWR affiche une baisse de 27,4% depuis le début de l'année