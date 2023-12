Sunny AM remanie son offre obligataire

Un mois après l’officialisation de sa fusion avec SPPI Finance, Sunny Asset Management a annoncé vendredi 9 décembre une refonte de sa gamme obligataire. «Les deux sociétés de gestion avaient un ADN obligataire très fort» , a rappelé Christophe Tapia, le directeur général de Sunny AM, au cours d’une conférence en visio.

Ainsi, le fonds SPPI Multi-Oblig va absorber Sunny Euro Strategic. Le fonds issu de la fusion va par la même occasion diversifier ses sources de performance et intégrer des critères ESG. Il reste géré par Dimitri Leneveu, co-responsable de la gestion obligataire.

A côté de ce fonds, Sunny AM propose SPPI Seren Oblig, un fonds sur la partie courte de la courbe des taux, qui constitue une alternative aux fonds monétaires, et Sunny Euro Crédit Opportunités, un fonds crédit en euros opportuniste avec un biais high yield , géré par Kévin Gameiro depuis cinq ans.

L’ensemble de la gamme sera passée en article 8 SFDR, grâce au savoir-faire ESG de SPPI Finance.

La fusion de Sunny AM et SPPI Finance a créé un acteur totalement indépendant de plus de 1 milliard d’euros d’actifs et une vingtaine de collaborateurs.

Laurence Marchal