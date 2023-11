Sunny AM et SPPI Finance officialisent leur fusion

Les sociétés de gestion Sunny Asset Management et SPPI Finance ont officialisé leur fusion révélée par L’Agefi en juillet . L’entité qui en résultera portera le nom de Sunny AM, qui gérera des encours supérieurs à un milliard d’euros, «répartis équitablement entre les différents services offerts par la société» selon un communiqué conjoint.

Sunny AM comptera 19 salariés, dont une analyste ESG à temps plein. L’associé fondateur de Sunny AM, Christophe Tapia, et le directeur général de SPPI Finance, Eric Grolier seront aux manettes de l’ensemble consolidé, le premier en tant que directeur général et le second en tant que directeur général délégué et directeur de la gestion. Christian Prince, fondateur de SPPI Finance, en sera le président.

Adrien Paredes-Vanheule