Suncor indique qu'une coupure de courant a provoqué un arrêt opérationnel imprévu de la raffinerie de Commerce City

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réaction de l'autorité de régulation du Colorado)

Suncor Energy SU.TO a déclaré mardi qu'une coupure de courant due à un tiers survenue lundi avait provoqué un arrêt opérationnel imprévu de sa raffinerie de Commerce City, dans le Colorado, d'une capacité de 98 000 barils par jour.

La société a indiqué que l'installation était en phase de redémarrage après l'arrêt et que de la fumée ou une augmentation des torchages pourraient être visibles.

Le Département de la santé publique et de l'environnement du Colorado a déclaré dans une réponse envoyée par e-mail qu'il avait dépêché un inspecteur à la raffinerie à la suite de l'incident et qu'il continuait à surveiller de près les niveaux de pollution atmosphérique dans la région.