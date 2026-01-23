 Aller au contenu principal
Sun Pharma obtient l'autorisation de vendre le générique de Wegovy, ce qui intensifie la course aux médicaments contre l'obésité en Inde
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 06:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, de contexte, d'informations générales et de commentaires d'analystes) par Kashish Tandon et Rishika Sadam

Sun Pharmaceutical Industries

SUN.NS , le plus grand fabricant de médicaments de l'Inde en termes de revenus, a déclaré vendredi qu'il avait reçu une autorisation réglementaire pour fabriquer et vendre le semaglutide, la version générique du médicament à succès Wegovy, un amaigrisseur, dans ce pays très peuplé.

Le fabricant de médicaments prévoit de lancer le semaglutide générique, l'ingrédient actif du Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO et de son médicament phare contre le diabète Ozempic, sous le nom de marque Noveltreat pour la perte de poids une fois que le brevet du semaglutide aura expiré en mars.

L'expiration prochaine du brevet sur le semaglutide ouvre la voie aux fabricants indiens de médicaments génériques pour entrer sur le marché de la perte de poids avec des versions moins chères de Wegovy et d'Ozempic.

L'arrivée des fabricants de médicaments génériques sur ce marché lucratif, qui devrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici à la fin de la décennie, devrait peser sur les ventes de médicaments de marque, car les versions copiées sont généralement lancées avec des rabais importants.

L'année dernière, le fabricant américain Eli Lilly LLY.N a lancé Mounjaro en Inde, tandis que le fabricant danois Novo a introduit Wegovy et Ozempic. Les ventes de ces médicaments ont doublé peu après leur lancement.

Sun Pharma est désormais la deuxième société indienne à obtenir l'autorisation de fabriquer un générique du semaglutide, après Dr Reddy's Laboratories REDY.NS , qui a annoncé en début de semaine l'autorisation de fabriquer et de vendre la version générique d'Ozempic.

Le semaglutide appartient à une classe de thérapies qui aident à contrôler la glycémie et à ralentir la digestion.

"Les fabricants de génériques proposeront des prix plus bas et élargiront le nombre de personnes qu'ils peuvent atteindre grâce à leur stratégie de marketing agressive", a déclaré Vishal Manchanda, analyste chez Systematix Institutional Equities.

Sun Pharma a déclaré que Noveltreat sera disponible dans les mêmes dosages que Wegovy.

L'entreprise prévoit également de lancer une version générique d'Ozempic sous le nom de marque Sematrinity. Sun Pharma a reçu l'autorisation de mise sur le marché de Sematrinity en décembre.

Ozempic, bien qu'il soit principalement approuvé pour le diabète de type 2, est utilisé de manière non homologuée pour la perte de poids en raison de ses effets coupe-faim.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 087,330 USD NYSE +0,73%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
