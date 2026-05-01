Summit Therapeutics en baisse après les résultats intermédiaires d'une étude sur le cancer du poumon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Summit Therapeutics SMMT.O chute de 23,5 % à 16,42 $

** Jeudi soir, Summit a annoncé que son médicament combiné contre le cancer du poumon, l'ivonescimab, n'avait pas atteint la signification statistique en termes de survie sans progression (PFS) lors d'une analyse intermédiaire

** La société a indiqué que le seuil requis pour déclarer une signification statistique lors de l'analyse intermédiaire était beaucoup plus strict qu'il ne le sera lors de l'analyse finale prévue de la PFS

** Un comité indépendant d'examen des données a recommandé que l'étude se poursuive comme prévu

** Un analyste de Leerink Partners a déclaré que la réaction négative du marché était "raisonnable", ajoutant que le bénéfice en termes de survie sans progression semblait plus faible dans l'essai mondial que dans l'essai précédent mené uniquement en Chine

** Cela rendra cette association moins attrayante, "les investisseurs s'attendant à une diminution du bénéfice entre les études chinoises et mondiales, le seuil d'enthousiasme est plus élevé"

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action a perdu 5,5 % depuis le début de l'année