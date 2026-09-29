Summit s'envole après un investissement de 2 milliards de dollars d'AstraZeneca dans les traitements contre le cancer

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Les actions de Summit Therapeutics

SMMT.O ont progressé de 23 % mardi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que le laboratoire pharmaceutique a annoncé qu'AstraZeneca AZN.L allait investir 2 milliards de dollars dans la société afin de mener conjointement des essais sur des traitements contre le cancer.

Les actions d'AstraZeneca, cotées au Royaume-Uni, ont progressé de 1,6 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis deux mois après que la société anglo-suédoise a annoncé cet accord lundi en fin de journée.

Cet investissement constitue une prise de participation qui vient valider Summit aux yeux d’un leader mondial des traitements anticancéreux, et lui apporte une injection de liquidités dont elle avait grandement besoin tout en lui permettant de conserver ses options stratégiques, a déclaré Cory Kasimov, analyste chez Evercore ISI.

Les deux sociétés vont commencer à tester le traitement anticancéreux expérimental d’AstraZeneca , le sonesitatug vedotin, en association avec l’ivonescimab de Summit pour certains cancers gastro-intestinaux.

Dans le cadre de cet accord, chaque société conservera les droits de développement et de commercialisation de ses molécules respectives.

L’ivonescimab de Summit agit en bloquant simultanément deux protéines: le PD-1 , qui aide le cancer à échapper au système immunitaire, et le VEGF, que les tumeurs utilisent pour développer des vaisseaux sanguins.

Cet accord permet à AstraZeneca d’accéder à ce nouveau mécanisme prometteur, appelé “bispécifique VEGF”, ce qui la place au même niveau que ses homologues américains Bristol

BMY.N et Merck MRK.N , a déclaré James Gordon, analyste chez Barclays.

“Nous avions jugé un accord sur un bispécifique VEGF (comme) d’autant plus probable après l’abandon, le mois dernier, du bispécifique volrustomig d’Astra, ce qui avait quelque peu affaibli le portefeuille de produits d’Astra dans le domaine des tumeurs solides, et auquel cet accord vient désormais remédier”, a ajouté M. Gordon.

Les deux entreprises ont également l’intention de conclure un accord visant à mener des essais cliniques associant l’ivonescimab à plusieurs médicaments anticancéreux d’AstraZeneca.

“L’apport de capitaux et de compétences cliniques fourni par AstraZeneca permettra à Summit de se développer plus rapidement et à plus grande échelle, et de conquérir une part de marché encore plus importante”, a déclaré Eric Schmidt, analyste chez Cantor Fitzgerald, ajoutant que cet accord était également judicieux d’un point de vue stratégique pour Astra.