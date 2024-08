Sumitomo Pharma et Poxel annoncent les résultats préliminaires de l'étude clinique post-marketing de TWYMEEG® pour le traitement du diabète de type 2 au Japon

• Profil de sécurité et de tolérance conforme aux études cliniques antérieures dans la population globale atteinte de diabète de type 2

• Sur la base de ces résultats, Sumitomo Pharma prévoit de mener des discussions avec les autorités réglementaires au Japon, en vue de réviser la notice de TWYMEEG® au cours de son exercice fiscal 2024 pour les patients souffrant d'insuffisance rénale avec un DFGe inférieur à 45 ml/min/1,73m2



OSAKA, Japon et LYON, France, le 7 août 2024 – Sumitomo Pharma Co., Ltd. (Siège social : Osaka, Japon; Membre du conseil d'administration, Président et Directeur Général : Toru Kimura) et POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annoncent aujourd'hui les résultats préliminaires obtenus dans le cadre d'une étude clinique post-marketing, TWINKLE (TWYMEEG® in diabetic patients with renal impairment: A post-marketing long-term study) (« l’Étude »), chez des patients japonais souffrant de diabète de type 2 et d’insuffisance rénale traités avec des comprimés de 500 mg de TWYMEEG® (nom générique : chlorhydrate d'iméglimine, « le Médicament »), étude réalisée dans le cadre du Plan de Gestion des Risques du Médicament.



