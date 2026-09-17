Sullivan & Cromwell recrute le responsable des fusions-acquisitions du bureau londonais de Weil

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(Mise à jour pour inclure le commentaire de Weil au paragraphe 4 et des informations supplémentaires au paragraphe 7.)

par Sara Merken

Deux associés spécialisés en fusions-acquisitions du cabinet londonien Weil, Gotshal & Manges rejoignent le cabinet concurrent Sullivan & Cromwell, marquant ainsi le dernier départ en date de spécialistes de premier plan du cabinet new-yorkais Weil.

Sullivan & Cromwell a annoncé jeudi que David Avery-Gee, responsable des fusions-acquisitions à Londres chez Weil et co-associé gérant de son bureau londonien, rejoignait le cabinet aux côtés de l’associée Sarah Flaherty. M. Avery-Gee codirigera le pôle fusions-acquisitions européen de Sullivan & Cromwell.

M. Avery-Gee n’était pas immédiatement disponible pour commenter cette information. Selon sa biographie publiée sur le site web de Weil, il a notamment compté parmi ses clients d’ s des sociétés telles qu’Advent International, Eli Lilly, Sanofi et Willis Towers Watson. M. Avery-Gee et Mme Flaherty travaillaient auparavant chez Linklaters avant de rejoindre Weil respectivement en 2020 et 2023.

Interrogé sur le départ de ces avocats et d’autres qui ont récemment quitté le cabinet, un porte-parole de Weil a déclaré que le cabinet avait recruté 51 associés depuis le début de l’année 2025 et qu’il « investissait dans ses talents » grâce à un recrutement ciblé et continu.

Ces départs interviennent une semaine après que Cravath, Swaine & Moore a annoncé avoir recruté Michael Aiello, éminent spécialiste new-yorkais des opérations de fusions-acquisitions chez , qui dirigeait le département droit des sociétés de Weil, ainsi que cinq autres associés, dont Matthew Gilroy, co-responsable du pôle fusions-acquisitions de Weil.

Weil a annoncé mercredi que Kyle Krpata, basé en Californie, et Michael Lubowitz, basé à New York, prendraient la tête de son département droit des sociétés avec effet immédiat. « Le marché des opérations évolue, et Weil investit pour faire face à cette évolution », a déclaré le cabinet.

Parmi les autres départs enregistrés par le cabinet ces dernières semaines, on peut citer le codirecteur de son groupe de capital-investissement, Chris Machera, qui a rejoint Paul Weiss; la codirectrice du groupe des fonds privés américains, Stephanie Srulowitz, qui a rejoint Simpson Thacher; et le codirecteur mondial de la défense en matière de criminalité en col blanc, Daniel Stein, qui a rejoint Freshfields.

, de Sullivan & Cromwell, a déclaré jeudi que l’arrivée d’Avery-Gee et de Flaherty renforcerait ses capacités mondiales en matière de fusions-acquisitions. Le cabinet new-yorkais a procédé ces dernières semaines à une série de recrutements d’associés américains, notamment un groupe d’associés spécialisés dans le capital-investissement provenant de Kirkland & Ellis, ainsi que Viet Dinh , ancien avocat de haut rang chez Fox Corp.

Le cabinet a également annoncé cette semaine l’ouverture d’un bureau à Abu Dhabi.