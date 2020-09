Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suisse-La BNS maintient le statu quo sur ses taux, moins pessimiste sur la croissance Reuters • 24/09/2020 à 10:40









ZURICH, 24 septembre (Reuters) - La Banque nationale suisse (BNS) s'est montrée jeudi moins pessimiste sur l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'économie du pays tout en maintenant une politique monétaire très accommodante. La BNS a maintenu à -0,75% son taux directeur et le taux d'intérêt négatif appliqué aux avoirs à vue, une décision largement attendue. Elle reste par ailleurs disposée à intervenir sur le marché des changes pour contrer l'appréciation du franc suisse. La BNS a indiqué qu'elle poursuivait sa politique monétaire expansionniste pour atténuer les conséquences négatives de la pandémie pour la conjoncture et l'inflation, même si les retombées de la crise sanitaire s'avèrent moins sévères que redouté. La banque centrale a relevé sa prévision de produit intérieur brut (PIB) de la Suisse pour cette année, tablant désormais sur une contraction de 5% du PIB contre une précédente prévision de -6% en juin. "La révision de la prévision s'explique essentiellement par le fait que le recul au premier semestre a été un peu moins fort que redouté", a indiqué la BNS dans son communiqué de politique monétaire. Elle table sur une forte hausse du PIB suisse au troisième trimestre, avec une "évolution positive" qui devrait se poursuivre en 2021. (John Revill, Blandine Hénault pour la version française)

