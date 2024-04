Suisse: la banque centrale voit son bénéfice rebondir à 58,8 milliards CHF au 1T

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La banque centrale suisse, qui a essuyé de lourdes pertes deux années de suite, a vu son bénéfice remonter au premier trimestre, à 58,8 milliards de francs suisses (60 milliards d'euros) sous l'effet du rebond des marchés d'action et du reflux du franc.

La banque nationale suisse (BNS), qui avait suspendu ses versements à la Confédération et aux cantons en 2022 et 2023 suite à ses pertes, a dégagé un bénéfice de 52,4 milliards de francs sur ses positions en monnaies étrangères (qui englobent des actions et obligations) durant le premier trimestre, indique-t-elle dans un communiqué.

Un gain de 15,3 milliards de francs a été réalisé sur les titres de participation et les instruments de participation tandis que "les gains de changes se sont élevés à 38 milliards de francs", a détaillé l’institution monétaire, compensant une perte de 4 milliards de francs sur les titres porteurs d'intérêt et instruments sur taux d'intérêt.

Le stock d'or, qui est resté inchangé, a de son côté dégagé une plus-value de 8,9 milliards francs alors que le prix du kilogramme d'or a augmenté de 15,4% par rapport à fin décembre, pour refermer le trimestre à 64.188 francs.

Ses positions en francs suisses, qui se composent principalement des intérêts appliqués aux avoirs que les banques et institutions financières sont obligées de lui confier, ont quant à elles enregistré une perte de 2,4 milliards de francs, précise l'institution monétaire qui divulgue chaque trimestre l'évolution de son bilan par souci de transparence.

Pour mener à bien sa politique monétaire, la BNS s'appuie sur un vaste portefeuille de réserves qui englobent notamment des actions et obligations. L'évolution de son bénéfice est toutefois une question sensible en Suisse car une partie de son bénéfice est habituellement reversé à la Confédération et aux cantons.

Mais après une perte de 132,5 milliards de francs en 2022 et de 3,2 milliards en 2023, la BNS a suspendu ses versements, compliquant les choix budgétaires de nombreux cantons.

Si ce rebond au premier trimestre peut sembler de bon augure pour les finances des cantons, la BNS avait toutefois débuté l'année 2023 sur un bénéfice de 26,9 milliards de francs au premier trimestre avant de voir ses résultats s'étioler sur le reste de l'année.