Suga s'est entretenu avec Biden, a confirmé l'importance des liens Japon-USA

TOKYO, 12 novembre (Reuters) - Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré jeudi s'être entretenu par téléphone avec le président élu américain Joe Biden auprès duquel il a confirmé l'importance des relations bilatérales entre le Japon et les Etats-Unis, de même qu'une région de l'Indo-Pacifique "libre et ouverte". S'exprimant devant les journalistes depuis sa résidence officielle peu après la fin de cet entretien, Yoshihide Suga a ajouté que les deux dirigeants étaient convenus de se rencontrer dès que possible. "Biden a déclaré qu'il était impatient de renforcer l'alliance USA-Japon et de collaborer pour réaliser une région de l'Indo-Pacifique libre et ouverte", a-t-il dit. (Sakura Murakami; version française Jean Terzian)

