Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez: Veolia va améliorer le prix proposé à Engie, annonce Frérot Reuters • 25/09/2020 à 10:49









(Crédits photo : crédit veolia - ) PARIS, 25 septembre (Reuters) - Veolia VIE.PA va améliorer le prix proposé à Engie ENGIE.PA pour acquérir l'essentiel de ses parts dans Suez SEVI.PA , a déclaré vendredi son PDG, Antoine Frérot. Veolia a proposé fin août de racheter l'essentiel de la participation d'Engie dans son rival Suez (29,9% sur un total de 32%) pour 15,50 euros par action avant de lancer une offre sur le reste du capital de son rival et de bâtir avec lui un "grand champion mondial français de la transformation écologique". Suez a rejeté ce projet qualifié d'"hostile et opportuniste"; Engie a jugé l'offre insuffisante. (Benjamin Mallet, avec Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.40% SUEZ Euronext Paris +3.72% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +1.70%