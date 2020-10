Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez/Veolia-Clamadieu (Engie) regrette les divergences avec l'Etat Reuters • 05/10/2020 à 21:13









PARIS, 5 octobre (Reuters) - Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie ENGIE.PA , a regretté lundi les divergences entre le groupe et l'Etat au sujet de la cession de la participation dans Suez SEVI.PA à Veolia VIE.PA , tout en jugeant qu'elles pouvaient être surmontées. "Je pense que nos relations restent des relations de confiance", a-t-il ajouté. L'Etat, actionnaire d'Engie, s'est prononcé contre la proposition de cession de la participation dans Suez SEVI.PA à Veolia VIE.PA . (Sarah White, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Gwénaëlle Barzic)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.44% SUEZ Euronext Paris -4.17% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.97%