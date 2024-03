Suez va gérer les déchets du Marché de Rungis

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le contrat de collecte et traitement des déchets du Marché de Rungis, plus grand marché de produits frais au monde, a été attribué à Suez pour sept ans, ont annoncé lundi les deux parties.

Ce contrat de 31 millions d’euros vise à augmenter le tri et la valorisation de plus de 30.000 tonnes annuelles de déchets, alimentaires et non alimentaires (bois, cartons, déchets ultimes, plastiques, verre...), expliquent Suez et la Semmaris, autorité gestionnaire du Marché.

Il s'agit notamment de doubler la part triée d’ici à 2025, avec un taux de tri de 60%.

Suez a commencé à déployer ses solutions en janvier, notamment sur les biodéchets, dont le tri est depuis le début de l'année une obligation légale.

Parmi les actions engagées, ateliers de sensibilisation, installation de signalétique, événements thématiques à destination des opérateurs... visent à améliorer tri et collecte, expliquent les deux acteurs. Des "ambassadeurs de tri" ont été désignés, chargés d'actions pédagogiques pour renforcer l’implication des clients grossistes.

Suez prévoit le compostage et la méthanisation (transformation en gaz) des biodéchets, envoyés en méthaniseur près de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). La "politique zéro déchet" annoncée inclut un travail avec des plateformes de dons alimentaires des produits invendus, notamment les épicerie solidaires Andes.

"Ce contrat avec Suez ouvre de nouveaux horizons au Marché de Rungis dans le domaine de la gestion de ses déchets", estime Stéphane Layani, président du Marché. Ce site, "en tant que premier service public de l’alimentaire, se doit d’être exemplaire dans le traitement et la valorisation de ses déchets", ajoute-t-il.

Pour Suez, ce "contrat est l’un des plus importants conclus en France avec une entreprise", souligne sa PDG Sabrina Soussan, dans le communiqué commun.