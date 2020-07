Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez va construire une usine de traitement des déchets dangereux en Chine Reuters • 27/07/2020 à 11:05









27 juillet (Reuters) - SUEZ SA SEVI.PA : * REMPORTE UN NOUVEAU CONTRAT INDUSTRIEL EN CHINE * CONSTRUCTION ET EXPLOITATION D'UNE USINE DE TRAITEMENT DES DECHETS DANGEREUX DE LA VILLE DE HUAIBEI * LE CONTRAT REPRÉSENTERA UN CHIFFRE D'AFFAIRES CUMULÉ D'ENVIRON 700 MILLIONS D'EUROS SUR UNE DURÉE DE 30 ANS * LA CONSTRUCTION COMMENCERA AU SECOND SEMESTRE 2020 * LA FINALISATION ET LA MISE EN SERVICE DE L'USINE SONT PRÉVUS FIN 2021 Texte original sur Eikon: [ID: nNDLc2lrJn] Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.93%