Suez: teste le biochar pour la résilience des sols avec Seabex

(Zonebourse.com) - Suez et Seabex, start-up française de l'AgriTech spécialisée dans l'optimisation de l'irrigation et de la gestion des ressources agricoles, annoncent la signature d'un partenariat pour expérimenter les bénéfices agronomiques du biochar dans plusieurs exploitations du Loiret.



Cette expérimentation débutera en septembre 2025 pour une durée de cinq ans et mesurera notamment l'impact du biochar sur la santé des sols, leur résistance au stress hydrique et les performances agricoles.



Le biochar, produit par pyrolyse de biomasse, est reconnu pour sa capacité à séquestrer le carbone et améliorer la rétention d'eau, la fertilité et la structure des sols. Seabex mobilisera ses outils d'IA, d'imagerie satellite et de collecte de données de terrain pour assurer un suivi précis.



Suez bénéficiera de l'appui de Terrial, tandis que Seabex collaborera avec la Chambre d'agriculture du Loiret. Ce partenariat a pour ambition de promouvoir une agriculture plus durable et résiliente.







