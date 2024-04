Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Suez: télérelève des compteurs d'eau avec Vodafone information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Suez et Vodafone s'associent pour accélérer le déploiement mondial de la télérelève des compteurs d'eau à travers les réseaux de communication Narrowband IoT (NB-IoT[1]). L'objectif est de mettre en service plus de 2 millions de compteurs NB-IoT d'ici 2030.



La télérelève des compteurs d'eau est un outil essentiel pour favoriser la réduction des consommations. Elle permet d'économiser jusqu'à 15% des volumes grâce à la détection des fuites et au suivi des usages.



' Pour être pleinement efficace, ce service doit pouvoir s'appuyer sur un réseau de communication performant, qui intègre à la fois une excellente propagation et une durée de vie de 15 ans des batteries ' indique le groupe.



Suez lance prioritairement l'offre Suez-Vodafone au Royaume-Uni. Elle sera progressivement proposée aux clients de Suez en France, en Italie, en Espagne, et en Nouvelle-Zélande.



Pour Patricia Villoslada, SVP Suez Digital Solutions : ' Le partenariat mondial que nous lançons aujourd'hui avec Vodafone permet de renforcer notre offre pour proposer à tous nos clients dans le monde un service complet, agile et à haute valeur ajoutée technique et économique. Cette solution Suez-Vodafone exploite au maximum le potentiel de la technologie NB-IoT pour relever les enjeux de performance des réseaux et de maîtrise des consommations. '





