SUEZ signe un crédit social de 100 millions d'euros en réponse au coronavirus Reuters • 30/07/2020 à 15:49









30 juillet (Reuters) - SUEZ SA SEVI.PA : * ANNONCE LA SIGNATURE D'UN CRÉDIT SOCIAL INNOVANT DÉDIÉ AU FINANCEMENT D'ACTIONS QUI VISE À COMBATTRE LES EFFETS DU COVID-19 SUR LES PARTIES PRENANTES DU GROUPE * CRÉDIT SYNDIQUÉ À IMPACT SOCIAL DE 100 MILLIONS D'EUROS AVEC UNE MATURITÉ INITIALE DE 2 ANS, JUSQU'À JUILLET 2022, ET DEUX OPTIONS D'EXTENSION D'UN AN CHACUNE * CE CRÉDIT SYNDIQUÉ A ÉTÉ STRUCTURÉ ET FINANCÉ PAR LA BANQUE UNICREDIT ACCOMPAGNÉE DE BNP PARIBAS, CA-CIB, NATWEST ET SANTANDER Texte original: https://bit.ly/2Pb2KdO Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -1.19%