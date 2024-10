Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Suez: signe un accord avec CMA CGM pour le biométhane information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 09:31









(CercleFinance.com) - Le Groupe CMA CGM et Suez ont signé un protocole d'accord. Cette collaboration a pour objectif d'établir un partenariat industriel à long terme pour la production de biométhane, un carburant renouvelable produit grâce à la valorisation des déchets, afin de contribuer à la décarbonation du transport maritime en Europe.



Ce protocole d'accord définit 3 grands axes de collaboration. La fourniture par Suez de biométhane jusqu'à 100 000 tonnes par an d'ici 2030. Ce biométhane serait utilisé par le Groupe CMA CGM.



La création d'une structure d'investissement commune, dotée d'une enveloppe de 100 millions d'euros pour une première tranche d'ici 2030, ayant pour objectif de développer des sites de production de biométhane.



Des initiatives conjointes de recherche et développement (R&D) visant à concevoir des technologies innovantes pour la production de biocarburants, notamment via un procédé de gazéification hydrothermale.



Le Groupe CMA CGM, engagé dans la transition énergétique du transport maritime et de la logistique, s'est fixé l'objectif d'atteindre le Net Zero Carbone d'ici 2050.





