Suez: signe deux accords avec l'Ouzbékistan information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 17:27









(CercleFinance.com) - Suez annonce la signature de deux nouveaux accords avec les autorités ouzbèkes visant à accompagner le pays dans sa transformation environnementale.



Suez et UzSuvtaminot ont notamment signé un accord pour un contrat de services et d'approvisionnement de deux ans, en préparation d'un partenariat public-privé de long terme, dans quatre districts de la région de Surxondaryo, l'une des plus reculées du pays, totalisant un million d'habitants.



Par ailleurs, Suez et l'Institut des ingénieurs en irrigation et mécanisation agricole de Tachkent (TIIAME-NRU), Université nationale de recherche, ont signé un accord pour favoriser leur coopération dans le domaine de l'éducation.



Dans le cadre de cet accord, Suez soutiendra également les demandes des étudiants souhaitant poursuivre leurs études dans des universités françaises.







