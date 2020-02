Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez se dit confiant malgré la Chine après un exercice 2019 solide Reuters • 26/02/2020 à 08:04









PARIS, 26 février (Reuters) - Suez SEVI.PA a publié mercredi des résultats en nette hausse au titre de 2019, tirés par ses activités dans les déchets en Europe et à l'international, et s'est dit confiant pour l'exercice en cours malgré l'impact attendu du coronavirus en Chine. Le numéro deux mondial de la gestion de l'eau et des déchets, derrière Veolia VIE.PA , vise pour 2020 une croissance organique de son chiffre d'affaires de 2 à 3% et une progression organique de son résultat d'exploitation (Ebit) de 5 à 6% hors impact de l'épidémie de coronavirus en Chine. Le groupe a précisé dans un communiqué que cet impact pourrait s'élever entre 30 et 40 millions d'euros sur son Ebit annuel, en faisant l'hypothèse d'un "retour progressif à la normale" au cours du second trimestre. Suez a enregistré en 2019 un résultat net part du groupe de 352 millions d'euros (+5,0%), un Ebit de 1.408 millions (+5,4% en variation brute, +4,3% en organique) et un chiffre d'affaires de 18.015 millions (+3,9% en variation brute, +3,6% en organique). Le groupe, dont Engie ENGIE.PA détient 32% du capital, a en outre dégagé un cash-flow libre de 1.095 millions d'euros, en hausse de 7%, grâce notamment à un encaissement lié à la résolution d'un arbitrage avec l'Argentine. Suez propose comme prévu un dividende de 0,65 euro par action, stable. Il a également confirmé les objectifs de son nouveau plan stratégique présenté en octobre. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)

