SUEZ REVOIT À LA HAUSSE LES OBJECTIFS DE SON PLAN STRATÉGIQUE PARIS (Reuters) - Suez a révisé à la hausse mardi les objectifs de son plan stratégique et versera pour au moins un milliard d'euros à ses actionnaires au plus tard au premier semestre 2021 via un dividende exceptionnel ou un programme de rachat d'actions. "Les résultats tangibles de l'exécution de la stratégie de recentrage annoncée en 2019, obtenus dès 2020 sur de multiples chantiers, permettent d'en avancer le calendrier", dit dans un communiqué, le groupe de service aux collectivités. "Le programme de performance vise désormais 1,2 milliard d'euros d'économies annuelles à l'horizon 2023. De l'ordre de 900 millions d'économies seront atteint dès 2022." Suez, que son concurrent Veolia souhaite racheter, vise désormais un chiffre d'affaires supérieur à 16 milliards d'euros en 2021 et à 17 milliards d'euros en 2022. (Bertrand Boucey et Nicolas Delame)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.09% SUEZ Euronext Paris +0.30% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.22%