Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez repousse les dernières propositions de Veolia Reuters • 04/10/2020 à 15:57









SUEZ REPOUSSE LES DERNIÈRES PROPOSITIONS DE VEOLIA PARIS (Reuters) - Le conseil d'administration de Suez réuni dimanche a estimé que l'opération proposée par Veolia demeurait hostile en dépit des nouvelles propositions de cette dernière, écrit le président de Suez dans une lettre adressée au PDG de Veolia que Reuters a pu consulter. "Les propositions que tu nous as faites ne reprennent pas l'objectif de logique industrielle", souligne Philippe Varin dans la lettre adressée à Antoine Frérot. Veolia a annoncé dimanche qu'il s'engageait de façon inconditionnelle à ne pas lancer d'OPA hostile sur Suez dans la foulée du rachat de la participation que détient Engie dans le groupe de service aux collectivités. (Tangi Salaün)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.31% SUEZ Euronext Paris -0.50% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.51%